Tour de l’Avenir 2022: Uijtdebroeks vince ancora e si prende la leadership. Ancora bene gli azzurri: Piganzoli 4°, Fancellu 5° (Di sabato 27 agosto 2022) L’ottava tappa del Tour de l’Avenir 2022 ha offerto il secondo arrivo in salita consecutivo. La corsa più prestigiosa tra quelle riservate ai corridori U23 ha offerto anche oggi grande battaglia e grande spettacolo con i corridori di classifica che non si sono risparmiati. Sulla lunghissima ascesa finale della Toussuire (16,6 km al 7%) il giovane belga Cian Uijtdebroeks ha messo nuovamente il suo sigillo confermando la sua superiorità in salita rispetto ai pari-età. Stavolta il classe 2003 si è preso anche la Maglia Gialla, sfuggita ieri solo a causa di una penalità di 20” per aver preso una borraccia quando non poteva. Con lui è rimasto fino allo sprint finale l’irlandese Archie Ryan che, nonostante si sia dovuto arrendere al belga, ha compiuto un balzo importante nella classifica. Alle sue spalle il norvegese ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) L’ottava tappa deldeha offerto il secondo arrivo in salita consecutivo. La corsa più prestigiosa tra quelle riservate ai corridori U23 ha offerto anche oggi grande battaglia e grande spettacolo con i corridori di classifica che non si sono risparmiati. Sulla lunghissima ascesa finale della Toussuire (16,6 km al 7%) il giovane belga Cianha messo nuovamente il suo sigillo confermando la sua superiorità in salita rispetto ai pari-età. Stavolta il classe 2003 si è preso anche la Maglia Gialla, sfuggita ieri solo a causa di una penalità di 20” per aver preso una borraccia quando non poteva. Con lui è rimasto fino allo sprint finale l’irlandese Archie Ryan che, nonostante si sia dovuto arrendere al belga, ha compiuto un balzo importante nella classifica. Alle sue spalle il norvegese ...

SpazioCiclismo : Altro show di Cian Uijtdebroeks al Tour de l'Avenir, che ormai gli sembra destinato. Altra buona prova per Davide P… - JorgeRAP1973 : RT @SpazioCiclismo: Colpo doppio di Cian Ujtdebroeks al Tour de l'Avenir 2022. Il corridore belga si prende la setima tappa con una splendi… - cyclingoo : ?? Tour de l’Avenir 2022, tappa e maglia per Cian Ujtdebroeks in solitaria! 2° Davide Piganzoli, 4° Alessandro Fance… - LucaSaugo : Prima del Tour de l'Avenir avevo scritto in varie chat che, secondo me, quest'anno i pro avrebbero fatto la festa a… - SpazioCiclismo : Colpo doppio di Cian Ujtdebroeks al Tour de l'Avenir 2022. Il corridore belga si prende la setima tappa con una spl… -