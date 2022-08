Torlizzi | Bene che la politica parli di razionamenti del gas Serve Pnrr energetico

Leggi su panorama

(Di sabato 27 agosto 2022) "La situazione è davvero molto grave e quindi è unche Matteo Salvini abbia cominciato a parlare di razionamento del gas e dell'energia, perché si tratta di un segnale di consapevolezza dello stato delle cose". Gianclaudio, fondatore di T-Commodity e tra i massimi esperti di mercati, materie prime ed energia, commenta così la frase del leader della Lega che ha proposto un razionamento del gas e non solo nel nostro paese per far fronte alla folle corsa dei prezzi arrivata a 339 euro al megawattora, 16 volte in più rispetto al suo prezzo di un anno fa. Una situazione grave non solo in Italia, ma in tutto il resto dell'Europa anche se Bruxelles fatica a trovare un accordo sul tetto al prezzo del gas e soprattutto non sembra agire con la necessaria urgenza. Un vertice infatti è previsto ma non subito, si parla delle prossime due ...