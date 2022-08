Torino, i convocati di Juric per la Cremonese (Di sabato 27 agosto 2022) Le scelte di Ivan Juric in vista della sfida tra il Torino e la Cremonese: assenti Izzo, Zima, Verdi e Zaza Il Torino ha reso pubblici i convocati in vista della partita odierna contro la Cremonese. Tutti presenti tranne gli infortunati Izzo e Zima, oltre a Verdi e Zaza, ormai fuori dal progetto tecnico. Di seguito le scelte di Juric. ? convocatiSono 23 i calciatori selezionati da mister Juric per #CremoneseTorino#SFT pic.twitter.com/ayxIZtgPLN— Torino Football Club (@TorinoFC 1906) August 27, 2022 PORTIERI: Berisha, Gemello, Milinkovic-SavicDIFENSORI: Adopo, Aina, Bayeye, Buongiorno, Djidji, Lazaro, Rodriguez, Singo, Schuurs, VojvodaCENTROCAMPISTI: Garbett, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 agosto 2022) Le scelte di Ivanin vista della sfida tra ile la: assenti Izzo, Zima, Verdi e Zaza Ilha reso pubblici iin vista della partita odierna contro la. Tutti presenti tranne gli infortunati Izzo e Zima, oltre a Verdi e Zaza, ormai fuori dal progetto tecnico. Di seguito le scelte di. ?Sono 23 i calciatori selezionati da misterper ##SFT pic.twitter.com/ayxIZtgPLN—Football Club (@FC 1906) August 27, 2022 PORTIERI: Berisha, Gemello, Milinkovic-SavicDIFENSORI: Adopo, Aina, Bayeye, Buongiorno, Djidji, Lazaro, Rodriguez, Singo, Schuurs, VojvodaCENTROCAMPISTI: Garbett, ...

