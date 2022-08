Tommaso Mancini alla Juventus: una bella promessa (Di sabato 27 agosto 2022) Dalla Serie B alla Coppa Italia, esordendo sempre con la maglia del Vicenza, senza trascurare il suo percorso con gli azzurrini nelle varie categorie. Tommaso Mancini passa ufficialmente alla Juventus, che ha battuto la concorrenza del Milan – su tutti – dando fiducia al giovanissimo attaccante classe ’04, sicuri di aver portato a Torino una bella promessa del calcio italiano. Per lui un contratto fino al 2027 e circa 2 milioni di euro al club vicentino. Il promettente ragazzo si unirà alla Primavera. Juventus, Tommaso Mancini giocherà in Primavera Profilo interessante, seguito soprattutto dal Milan, battuto poi nel rush finale proprio dalla Vecchia Signora, abile a ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 27 agosto 2022) DSerie BCoppa Italia, esordendo sempre con la maglia del Vicenza, senza trascurare il suo percorso con gli azzurrini nelle varie categorie.passa ufficialmente, che ha battuto la concorrenza del Milan – su tutti – dando fiducia al giovanissimo attaccante classe ’04, sicuri di aver portato a Torino unadel calcio italiano. Per lui un contratto fino al 2027 e circa 2 milioni di euro al club vicentino. Il promettente ragazzo si uniràPrimavera.giocherà in Primavera Profilo interessante, seguito soprattutto dal Milan, battuto poi nel rush finale proprio dVecchia Signora, abile a ...

JuventusFCYouth : #Under19 | Ufficiale ?? Tommaso Mancini è un nuovo giocatore bianconero ???? Ha firmato fino al 2027 ?? - romeoagresti : #Juventus: Tommaso #Mancini è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite // Tommaso Mancini has arrived at J… - GiovaAlbanese : Doppia operazione di #calciomercato in chiusura sui giovani per la #Juventus ?? ?? Tommaso #Mancini, attaccante 20… - ZonaBianconeri : RT @11contro11: Tommaso Mancini alla #Juventus: una bella promessa #JuventusU19 #Calciomercato #SerieA #11contro11 - 11contro11 : Tommaso Mancini alla #Juventus: una bella promessa #JuventusU19 #Calciomercato #SerieA #11contro11 -