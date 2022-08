Tiro a volo, Silvana Stanco: “Mi sono piaciuta, avevo lavorato tanto ed è andata bene” (Di sabato 27 agosto 2022) Gli Europei di Tiro a volo, in corso a Larnaca (Cipro), oggi, sabato 27 agosto, hanno consegnato il titolo continentale del trap individuale femminile, le medaglie e due carte olimpiche: l’Italia ha centrato l’oro con Silvana Maria Stanco, il bronzo con Jessica Rossi ed il primo pass, non nominale, per Parigi 2024. Così al sito federale la campionessa d’Europa: “Ovviamente sono molto contenta di come è andata la gara. Ho sparato bene nelle qualificazioni, ma quello che mi dà più piacere è aver sparato bene nella semifinale e nella finale. Mi sono piaciuta. Abbiamo lavorato tanto per prepararci a questo appuntamento, ma questo non sempre è garanzia di risultato. Stavolta è andato tutto ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Gli Europei di, in corso a Larnaca (Cipro), oggi, sabato 27 agosto, hanno consegnato il titolo continentale del trap individuale femminile, le medaglie e due carte olimpiche: l’Italia ha centrato l’oro conMaria, il bronzo con Jessica Rossi ed il primo pass, non nominale, per Parigi 2024. Così al sito federale la campionessa d’Europa: “Ovviamentemolto contenta di come èla gara. Ho sparatonelle qualificazioni, ma quello che mi dà più piacere è aver sparatonella semifinale e nella finale. Mi. Abbiamoper prepararci a questo appuntamento, ma questo non sempre è garanzia di risultato. Stavolta è andato tutto ...

