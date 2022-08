Tiro a volo, flop Italia nel trap maschile: azzurri lontani dalla semifinale agli Europei (Di sabato 27 agosto 2022) Se l’Italia femminile del trap ride, l’Italia maschile del trap “piange”. agli Europei 2022 di Tiro a volo, la prestazione di Silvana Stanco, Giulia Grassia e Jessica Rossi fa da contraltare positivo a quella negativa di Lorenzo Ferrari, Daniele Resca e Mauro De Filippis. Sulle pedane di Larnaca gli azzurri non riescono a trovare la precisione necessaria chiudendo non vicinissimi alle posizioni necessarie per accedere alle semifinali. Il migliore si è dimostrato Lorenzo Ferrari, che ha chiuso nel gruppo relativo al dodicesimo posto con 118/125 (22-23-23-25-25), mentre Daniele Resca (117/125, frutto di 23-24-23-25-22) e Mauro De Filippis (116/125, per effetto di un complessivo 22-24-24-22-24) hanno chiuso a centro ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Se l’femminile delride, l’del“piange”.2022 di, la prestazione di Silvana Stanco, Giulia Grassia e Jessica Rossi fa da contraltare positivo a quella negativa di Lorenzo Ferrari, Daniele Resca e Mauro De Filippis. Sulle pedane di Larnaca glinon riescono a trovare la precisione necessaria chiudendo non vicinissimi alle posizioni necessarie per accedere alle semifinali. Il migliore si è dimostrato Lorenzo Ferrari, che ha chiuso nel gruppo relativo al dodicesimo posto con 118/125 (22-23-23-25-25), mentre Daniele Resca (117/125, frutto di 23-24-23-25-22) e Mauro De Filippis (116/125, per effetto di un complessivo 22-24-24-22-24) hanno chiuso a centro ...

