Tiro a volo | Albano Pera | “L’Italia ha dominato | bravissime le ragazze”

(Di sabato 27 agosto 2022)ha espresso la sua opinione al termine della splendida prestazione di Silvana Stanco, neo-campionessa Europea di fossa olimpica. L’azzurra ha dato spettacolo in quel di Cipro dominando tutte le fasi della manifestazione continentale che gli ha concesso automaticamente un pass certo per i prossimi Giochi Olimpici di Parigi. Il Direttore Tecnico Nazionale del Trap ha affermato in una nota ai microfoni della FITAP: “Oggi è stata una gara assolutamente fantastica delle mie donne, sono state. Hannotutta la gara. Tutte e tre in semifinale, due in finale, due medaglie e una carta olimpica”. Il responsabile della delegazione italiana in quel di Larnaca ha concluso il suo intervento dicendo: “Cosa potrei chiedere di più? Sono estremamente soddisfatto perché hanno risposto alla grande. Sono state ...