The Princess e tanti altri contenuti su Sky e NOW per celebrare Lady Diana a 25 anni dalla sua scomparsa (Di sabato 27 agosto 2022) Il documentario The Princess e tanti altri contenuti il 31 agosto su Sky e NOW: una giornata per celebrare Lady Diana a 25 anni dalla sua scomparsa A 25 anni dalla sua improvvisa scomparsa, Diana Spencer continua a incuriosire, affascinare e rappresentare la quintessenza della bella favola finita male. In occasione dell’anniversario della sua morte, il 31 agosto, Sky Documentaries e Sky Uno celebrano l’amata principessa dedicandole un’intera giornata di programmazione, disponibile anche on demand e in streaming su NOW, per svelare nuovi e sorprendenti aspetti della sua, tragicamente breve, storia. Il documentario THE ... Leggi su spettacolo.eu (Di sabato 27 agosto 2022) Il documentario Theil 31 agosto su Sky e NOW: una giornata pera 25suaA 25sua improvvisaSpencer continua a incuriosire, affascinare e rappresentare la quintessenza della bella favola finita male. In occasione dell’versario della sua morte, il 31 agosto, Sky Documentaries e Sky Uno celebrano l’amata principessa dedicandole un’intera giornata di programmazione, disponibile anche on demand e in streaming su NOW, per svelare nuovi e sorprendenti aspetti della sua, tragicamente breve, storia. Il documentario THE ...

VagulaAnimula : RT @testadalghette: AVREMO IL SEGUITO DI THE PRINCESS DIARY COME STIAMO - SimonaCroisette : RT @testadalghette: AVREMO IL SEGUITO DI THE PRINCESS DIARY COME STIAMO - prfctbook : RT @testadalghette: AVREMO IL SEGUITO DI THE PRINCESS DIARY COME STIAMO - LauraSganzerla : RT @Cosmopolitan_IT: Il primo si chiama The Princess, uscirà sulla HBO in prossimità dell'anniversario della morte, il 31 agosto. Il second… - LauraSganzerla : RT @Teleblogmag: 31 AGOSTO 1997 – 31 AGOSTO 2022 A 25 ANNI DALLA SCOMPARSA DI LADY DIANA, UNA GIORNATA PER CELEBRARE LA “PRINCIPESSA DEL P… -