The Flash: qual è il destino di Ezra Miller nel prossimo film DC? (Di sabato 27 agosto 2022) Warner Bros. sta eliminando parecchi contenuti tra Batgirl a una serie di originali HBO Max, e vari problemi causati dalla questione The Flash/Ezra Miller. Warner è in difficoltà, infatti secondo un rapporto esclusivo di The Hollywood Reporter, mercoledì Miller ha incontrato i vertici della società nel tentativo di rassicurarli sul suo futuro. The Flash: novità sul film DC e sul destino di Ezra Miller Miller, insieme all'agente Scott Metzger, ha delineato un piano con due dei nuovi dirigenti dello studio, Michael De Luca e Pam Abdy, per mantenere il film in linea con la data del 23 giugno 2023, con Miller ancora nel ruolo di protagonista. Nel corso dell'ultimo anno, la Warner ...

