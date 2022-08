The Flash: Ezra Miller ha incontrato i vertici di Warner Bros per parlare del futuro del film (Di sabato 27 agosto 2022) In settimana sembra si sia svolto un incontro tra l'attore Ezra Miller e i nuovi vertici di Warner Bros Discovery per parlare di The Flash. Il futuro di The Flash potrebbe essere stato deciso: Ezra Miller sembra abbia incontrato i vertici di Warner Bros Discovery. Il sito di The Hollywood Reporter ha infatti svelato che c'è stato un meeting, i cui dettagli non sono stati rivelati. La testata sostiene che Ezra Miller, insieme al suo agente Scott Metzger, abbia incontrato i nuovi responsabili di Warner Bros, Michael De Luca e Pam Abdy, nella giornata di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 agosto 2022) In settimana sembra si sia svolto un incontro tra l'attoree i nuovidiDiscovery perdi The. Ildi Thepotrebbe essere stato deciso:sembra abbiadiDiscovery. Il sito di The Hollywood Reporter ha infatti svelato che c'è stato un meeting, i cui dettagli non sono stati rivelati. La testata sostiene che, insieme al suo agente Scott Metzger, abbiai nuovi responsabili di, Michael De Luca e Pam Abdy, nella giornata di ...

