Terremoto nella Royal Family | “Si sposano” | Matrimonio lampo | la Regina non può crederci

(Di sabato 27 agosto 2022) La notizia ha indispettito la: lei non è stata invitata all’evento, un disonore per la famiglia reale ingleseElisabetta (Ansafoto)Una rottura definitiva per la famiglia reale inglese. I duchi si Sussex e il resto della famiglia inglese non hanno più alcun rapporto: nonostante la coppia stia per volare in Inghilterra per impegni lavorativi, non ha incontri in famiglia segnati in agenda. Né il fratello William e né il resto di Buckingham Palace ha intenzione di avere a che fare con la coppia scappata in America. L’idea di inserire la vita privata nel documentario Netflix, andando contro il volere della Corona, ma anche l’idea di un’autobiografia che uscirà a breve, sono tutte mosse che hanno indispettito la, tanto da chiudere i rapporti non solo con il nipote ma anche con i figli (basti ...