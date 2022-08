Termometro politico: Fdi vola al 24,7 per cento. Punita l’accozzaglia rossa (Di sabato 27 agosto 2022) Fratelli d’Italia aumenta il suo vantaggio nei confronti del Pd, dato in calo (24,7% contro 23,3%). Stabile la Lega al 14,3% mentre M5S scende al 10,7%. Forza Italia si attesta al al 7,2%. Azione/Italia Viva flette al 4,8%. Gli altri partiti restano sotto la soglia di sbarramento del 3%: Sinistra Italiana/Verdi (2,5%), Italexit (2,5%), +Europa (1,9%), Italia Sovrana (1,7%), Unione Popolare (1,5%), Noi Moderati (1,2%), Alternativa per l’Italia (1%), chiude Impegno Civico (0,8%)”. Lo dicono le intenzioni di voto di Termometro politico, nel sondaggio effettuato tra il 23 e il 25 agosto. I partiti dell’accozzaglia rossa non convincono gli elettori, stando al sondaggio. Termometro politico: Meloni vola, calano Pd e M5S “Agli intervistati è stato chiesto cosa si dovrebbe ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 agosto 2022) Fratelli d’Italia aumenta il suo vantaggio nei confronti del Pd, dato in calo (24,7% contro 23,3%). Stabile la Lega al 14,3% mentre M5S scende al 10,7%. Forza Italia si attesta al al 7,2%. Azione/Italia Viva flette al 4,8%. Gli altri partiti restano sotto la soglia di sbarramento del 3%: Sinistra Italiana/Verdi (2,5%), Italexit (2,5%), +Europa (1,9%), Italia Sovrana (1,7%), Unione Popolare (1,5%), Noi Moderati (1,2%), Alternativa per l’Italia (1%), chiude Impegno Civico (0,8%)”. Lo dicono le intenzioni di voto di, nel sondaggio effettuato tra il 23 e il 25 agosto. I partiti delnon convincono gli elettori, stando al sondaggio.: Meloni, calano Pd e M5S “Agli intervistati è stato chiesto cosa si dovrebbe ...

fattoquotidiano : Mentre i sondaggi misurano il più o il meno del gradimento a cui giungono i partiti, il termometro politico trascur… - SecolodItalia1 : Termometro politico: Fdi vola al 24,7 per cento. Punita l’accozzaglia rossa - SoniaLaVera : RT @tempoweb: L'ultimo #sondaggio è un allarme rosso per #Pd e #TerzoPolo. #Meloni-#Salvini inarrestabili #elezionipolitiche22 #27agosto #s… - 1938_sandro : @ilgiornale Ricordo che Termometro Politico aveva previsto che il referendum sulla giustizia sarebbe stato votato d… - BallettiRoberto : RT @tempoweb: L'ultimo #sondaggio è un allarme rosso per #Pd e #TerzoPolo. #Meloni-#Salvini inarrestabili #elezionipolitiche22 #27agosto #s… -