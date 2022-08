Tensioni Kosovo-Serbia, Borrell annuncia l’accordo: non ci sarà la stretta sui documenti annunciata da Pristina (Di sabato 27 agosto 2022) Josep Borrell ha annunciato il raggiungimento di un accordo tra Kosovo e Serbia nell’ambito delle mediazioni portate avanti dall’Unione europea. «Abbiamo un accordo», ha detto Borrell su Twitter. «La Serbia ha accettato di abolire i documenti di ingresso/uscita per i titolari di carta d’identità del Kosovo e il Kosovo ha accettato di non introdurli per i titolari di carta d’identità serbi». L’intesa arriva a pochi giorno dalla data cruciale del 1 settembre, giorno in cui sarebbe dovuto entrare in vigore il divieto per la popolazione serba in Kosovo di usare documenti rilasciati da Belgrado e di procurarsi carte di identità kosovare. La volontà di Pristina aveva provocato ... Leggi su open.online (Di sabato 27 agosto 2022) Josephato il raggiungimento di un accordo tranell’ambito delle mediazioni portate avanti dall’Unione europea. «Abbiamo un accordo», ha dettosu Twitter. «Laha accettato di abolire idi ingresso/uscita per i titolari di carta d’identità dele ilha accettato di non introdurli per i titolari di carta d’identità serbi». L’intesa arriva a pochi giorno dalla data cruciale del 1 settembre, giorno in cui sarebbe dovuto entrare in vigore il divieto per la popolazione serba indi usarerilasciati da Belgrado e di procurarsi carte di identità kosovare. La volontà diaveva provocato ...

