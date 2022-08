Supplenze: come funzionano le nomine di docenti di ruolo e precari che hanno presentato domanda entro il 16 agosto. SCHEDA SINTESI (Di sabato 27 agosto 2022) Supplenze anno scolastico sulla base del D.M. 21.7.2022 n. 188. L'Ufficio Scolastico di Isernia, nel dare comunicazione dell'avvio delle operazioni per l’assegnazione delle proposte a seguito della presentazione delle istanze on-line di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato elabora una SINTESI della modalità con cui verranno conferite le nomine. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 27 agosto 2022)anno scolastico sulla base del D.M. 21.7.2022 n. 188. L'Ufficio Scolastico di Isernia, nel dare comunicazione dell'avvio delle operazioni per l’assegnazione delle proposte a seguito della presentazione delle istanze on-line di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato elabora unadella modalità con cui verranno conferite le. L'articolo .

