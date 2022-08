“Sto male”. Morgan, l’annuncio sui social. Costretto ad annullare i suoi concerti (Di sabato 27 agosto 2022) Nei giorni scorsi Morgan ha fatto un passo indietro su Giorgia Meloni. Infatti il cantautore aveva confidato di aver consigliato la leader di Fratelli D’Italia sul programma elettorale. Nell’intervista al Giornale, Morgan aveva dichiarato: “Sto consigliando Giorgia Meloni per il programma elettorale. Ho detto la mia sull’uso dei vocaboli, sulle parole che poi sono parte del mio mestiere”. Giorgia Meloni era poi intervenuta ai microfoni di RTl102.5 per chiarire i fatti. “Con Morgan ogni tanto ci scriviamo degli sms – ha affermato Giorgia Meloni -. È vero che l’altro giorno mi ha scritto un sms dicendo ‘attenti al linguaggio nel programma’ ed è diventato ‘Morgan scrive il programma di FdI’, ma non è vero. l programma di Fratelli d’Italia non è stato ancora pubblicato, alcuni commentano quello di cinque anni fa e altri ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 agosto 2022) Nei giorni scorsiha fatto un passo indietro su Giorgia Meloni. Infatti il cantautore aveva confidato di aver consigliato la leader di Fratelli D’Italia sul programma elettorale. Nell’intervista al Giornale,aveva dichiarato: “Sto consigliando Giorgia Meloni per il programma elettorale. Ho detto la mia sull’uso dei vocaboli, sulle parole che poi sono parte del mio mestiere”. Giorgia Meloni era poi intervenuta ai microfoni di RTl102.5 per chiarire i fatti. “Conogni tanto ci scriviamo degli sms – ha affermato Giorgia Meloni -. È vero che l’altro giorno mi ha scritto un sms dicendo ‘attenti al linguaggio nel programma’ ed è diventato ‘scrive il programma di FdI’, ma non è vero. l programma di Fratelli d’Italia non è stato ancora pubblicato, alcuni commentano quello di cinque anni fa e altri ...

