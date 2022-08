Stazione Termini terra di nessuno | dilagano degrado e criminalità | turisti allibiti

(Di sabato 27 agosto 2022) Si lavano per strada, occupano i monumenti, bivaccano nelle vie, su marciapiedi e su giacigli di fortuna tra sporcizia e. Molti di loro non hanno un permesso di soggiorno, ma diversi precedenti alle spalle. Potrebbe sembrare questa una descrizione di qualche periferia abbandonata, invece è l'immagine quotidiana della Capitale nelle zone che vanno dall'esterno della, piazza dei Cinquecento ed Esquilino. Zone che, seppur nel cuore di Roma, vengono addirittura sconsigliate ai, molto spesso vittime di furti e scippi. Si, perché oltre ale alle condizioni pietose in cui versano, i tantissimi extracomunitari che popolano la zona, vivono di espedienti e commettono reati, spesso anche gravi. Ubriachi o in preda ad alterazione psicofisica per l'assunzione di sostanze ...

tempoweb : La Stazione #Termini è terra di nessuno tra #degrado e criminalità #roma #27agosto #iltempoquotidiano… - RedazioneLaNews : #Roma Rissa a due passi dalla stazione Termini, calci e pugni tra 4 persone - laHantucci : RT @e_franceschini: @laHantucci Libreria Borrì, Stazione Termini, 18:30, 14 settembre ??????? - e_franceschini : @laHantucci Libreria Borrì, Stazione Termini, 18:30, 14 settembre ??????? - DonneinQ : RT @DifPersonale: Palpate sugli #autobus, fischi e insulti sessisti: 7 donne su 10 hanno subito violenze sui mezzi di @roma. Solo alla sta… -

Sky Tg24

Potrebbe sembrare questa una descrizione di qualche periferia abbandonata, invece è l'immagine quotidiana della Capitale nelle zone che vanno dall'esterno della, piazza dei ...ROMA - Tutti a Roma aspettano Andrea Belotti. Da Pinto a Mourinho, passando per i tifosi che da giorni hanno invaso il web con finti biglietti del treno intestati al Gallo e diretti ao come il tam tam social intorno a un possibile arrivo a Ciampino nella serata di ieri, in realtà mai avvenuto e smentito a più riprese dalla società. Per l'ex capitano del Torino ... Roma, rissa vicino alla stazione Termini: 4 denunciati Ha provato ad entrare in un’automobile aggrappandosi allo specchietto per farsi consegnare dal conducente tutti i suoi soldi: arrestato dai carabinieri ...Si lavano per strada, occupano i monumenti, bivaccano nelle vie, su marciapiedi e su giacigli di fortuna tra sporcizia e degrado. Molti di loro non ...