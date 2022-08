(Di sabato 27 agosto 2022) AGI - Il ministro della Salute, Roberto, ha rinnovato l'invito a Over 60 a fragili a prenotare la quarta dose del vaccino contro il Covid che rappresenta "uno scudo importante contro il virus". In un'intervista a Rtl, il ministro ha ricordato che "l'autunno e l'inverno sono tradizionalemnte i mesi più difficili" per il contenimento della pandemia e "iche abbiamo già oggi sono assolutamente efficaci". Di qui l'ausopicio che possa crescere "significativamente" il numero di quanti hanno fatto la quarta dose rispetto agli attuali 2,9 milioni. "sui, si dicano parole chiare, non possiamo permetterci errori su una materia così delicata": con queste parole il ministro della Salute, Roberto, intervistato da Rtl, ha lanciato un appello a ...

sulsitodisimone : Speranza a Fratelli d'Italia e Lega: 'Basta ambiguità sui vaccini' - Agenzia_Italia : Il ministro Speranza a Fratelli d'Italia e Lega: 'Basta ambiguità sui #vaccini' ?? - dontealberto : RT @MarcoScurria: Eccoci qua. Sono candidato al #Senato con Fratelli d’Italia. Pronti a guardare negli occhi le persone, stringere loro la… - FratellidItalia : RT @MarcoScurria: Eccoci qua. Sono candidato al #Senato con Fratelli d’Italia. Pronti a guardare negli occhi le persone, stringere loro la… - Ariete4620 : @AnnamariaTagli9 @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Pure io voterò Fratelli d’Italia! Provare per credere! Peggio di c… -

AGI - Agenzia Italia

... la miseria come unico orizzonte, per s e per i suoi. A quell'età però, se si è già visto ... Che non abbia capito, nell'agonia, come tutto stava finendo: il viaggio, la, la sua breve ...... che tiene lezioni di letteratura ai detenuti, e i duePati e Angiolino, con un passato di ... 27 Italia 2 18:05 - DRAGON BALL SUPER - IL MURO FINALE! UNA BARRIERA PER NON PERDERE OGNI! ... Speranza a Fratelli d'Italia e Lega: "Basta ambiguità sui vaccini" L'appello del ministro della Salute ai due leader del centrodestra: "Meloni e Salvini non strizzino più l'occhio ai No Vax". E rinnova l'appello per la quarta dose ...Il Ministro della Salute: «Ci sono opinioni antiscientifiche che non ci aiutano. Covid problema aperto, dose di richiamo sopra i 60 anni. Mascherina ...