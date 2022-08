Spalletti “Ronaldo a Napoli? Non c'è alcuna trattativa” (Di sabato 27 agosto 2022) Napoli (ITALPRESS) – “Cristiano Ronaldo? Tutti vorrebbero allenarlo ma non c'è alcuna trattativa. Siamo realisti, la vedo dura: questa è la mia opinione”. Così il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, circa la possibilità, al momento remota, che il fuoriclasse portoghese sbarchi a Castel Volturno in un'operazione che porterebbe in cambio Victor Osimhen (più soldi) al Manchester United. “Victor è un giocatore forte e di livello, può essere scelto dai grandi club – aggiunge il mister dei partenopei, alla vigilia della sfida con la Fiorentina -. C'è il rischio, come per tutti i calciatori top, che possa farsi distrarre dal mercato”. Per quanto riguarda la sfida ai viola, “domani sarà una partita difficile, Italiano lavora bene, lo scorso anno ci hanno messo in difficoltà più volte – ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022)(ITALPRESS) – “Cristiano? Tutti vorrebbero allenarlo ma non c'è. Siamo realisti, la vedo dura: questa è la mia opinione”. Così il tecnico del, Luciano, circa la possibilità, al momento remota, che il fuoriclasse portoghese sbarchi a Castel Volturno in un'operazione che porterebbe in cambio Victor Osimhen (più soldi) al Manchester United. “Victor è un giocatore forte e di livello, può essere scelto dai grandi club – aggiunge il mister dei partenopei, alla vigilia della sfida con la Fiorentina -. C'è il rischio, come per tutti i calciatori top, che possa farsi distrarre dal mercato”. Per quanto riguarda la sfida ai viola, “domani sarà una partita difficile, Italiano lavora bene, lo scorso anno ci hanno messo in difficoltà più volte – ...

