Spalletti in conferenza stampa : " Per Cristiano Ronaldo al Napoli non c'è niente, tutti lo vorrebbero "

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara contro la Fiorentina e non solo, ecco le sue parole : Credo che allenare Cristiano Ronaldo sia un piacere per tutti, ma si tratta di una situazione non concreta perchè è una ipotesi di mercato. Io devo solo concentrarmi sugli uomini che ho e su Victor Osimhen che è un calciatore forte, ambito da tutti e che è un nostro uomo importantissimo". Quali insidie avrà la sfida di domani? "La Fiorentina fa parte di quel condominio delle squadre top del campionato, Italiano ha dimostrato di essere un allenatore eccellente. L'anno scorso ci hanno messo in difficoltà in tutti i tre match affrontati, e ci hanno battuto anche due volte" "Dovremo essere bravi a muovere la palla e cercare di ...

