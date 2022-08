Spalletti: «Cristiano Ronaldo? non ci sono trattative. Osimhen è forte, per lui c'è sempre mercato» (Di sabato 27 agosto 2022) NAPOLI ? Cristiano Ronaldo al Napoli è l?argomento caldo. E Luciano Spalletti non può certo esimersi dal confrontarsi con la suggestione che sta animando le ultime ore di... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 27 agosto 2022) NAPOLI ?al Napoli è l?argomento caldo. E Lucianonon può certo esimersi dal confrontarsi con la suggestione che sta animando le ultime ore di...

mirkocalemme : #Spalletti ha espresso il pensiero che dovrebbe essere di ogni tifoso del #Napoli: con #Cristiano o con #Osimhen, '… - carlolaudisa : Spalletti apre a #Cristiano Ronaldo: “Chi non lo vorrebbe? È un numero uno“. Napoli in fibrillazione per lo scambio… - claudioruss : #Napoli #Spalletti: 'Cristiano #Ronaldo? Lo allenerei volentieri, chi non lo farebbe? De Laurentiis mi ha detto che… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Spalletti: «Cristiano Ronaldo? Sarebbe un onore allenarlo, ma è inutile portare avanti questo discorso» - US_diarioas : Spalletti se ilusiona con la llegada de Cristiano al @sscnapoliES ?????? -