unmagroio : RT @globalistIT: - mariosalis : Spagna, approvata la legge del “solo sì è sì”: sesso senza consenso esplicito è stupro - globalistIT : - zazoomblog : Spagna il sesso senza consenso è stupro. Approvata la legge “Solo sì è sì” - #Spagna #sesso #senza #consenso - tizianag54 : RT @La27ora: «È una vittoria collettiva che riconosce tutte le violenze sessuali come violenze machiste, per questo lottiamo e mettiamo lo… -

Una legge più severa: stretta contro le violenze sessuali in. Il 25 agosto, la Camera del Parlamento ha approvato in via definitiva la cosiddetta legge del 'solo sì è sì'. Secondo la norma, qualsiasi atto sessuale in cui una delle persone coinvolte non ...La norma elimina la distinzione tra il reato di 'abuso sessuale' e quello di 'aggressione sessuale', lasciando in vigore solo ...La norma contempla modifiche del codice penale come l'abolizione della distinzione tra il reato di "abuso sessuale" (più lieve) e quello di "aggressione sessuale" (più grave), lasciando in vigore solo ...Stretta contro le violenze sessuali in Spagna. Il 25 agosto, la Camera del Parlamento ha approvato in via definitiva la cosiddetta legge del "solo sì è sì". Secondo la norma, qualsiasi atto sessuale ...