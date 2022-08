Southampton – Manchester United – pronostico e possibili formazioni (Di sabato 27 agosto 2022) Il Manchester United cercherà di sfruttare l’impressionante vittoria contro il Liverpool quando continuerà la sua campagna di Premier League in trasferta a Southampton sabato 27 agosto. I Red Devils hanno ottenuto una vittoria per 2-1 sugli acerrimi rivali lunedì scorso per passare dalla 19esima alla 14esima posizione in classifica, mentre il Southampton ha raccolto quattro punti nelle due partite contro Leeds United e Leicester City per occupare l’11esima posizione e martedì sera ha vinto anche in Coppa di Lega. Il calcio di inizio di Southampton – Manchester United alle 13:30 Anteprima della partita Southampton – Manchester United: a che punto sono le due squadre Southampton ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 27 agosto 2022) Ilcercherà di sfruttare l’impressionante vittoria contro il Liverpool quando continuerà la sua campagna di Premier League in trasferta asabato 27 agosto. I Red Devils hanno ottenuto una vittoria per 2-1 sugli acerrimi rivali lunedì scorso per passare dalla 19esima alla 14esima posizione in classifica, mentre ilha raccolto quattro punti nelle due partite contro Leedse Leicester City per occupare l’11esima posizione e martedì sera ha vinto anche in Coppa di Lega. Il calcio di inizio dialle 13:30 Anteprima della partita: a che punto sono le due squadre...

