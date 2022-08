Southampton-Manchester United 0-1, decide Bruno Fernandes (Di sabato 27 agosto 2022) Il Manchester United ha vinto contro il Southampton nella quarta giornata di Premier League. A portare i tre punti alla squadra di ten Hag è stato Bruno Fernandes, col primo gol in stagione, un bel tiro al volo, al 55esimo. Per lo United è la seconda vittoria consecutiva in Premier. Cristiano Ronaldo è partito dalla panchina: è stato inserito in campo al 68? e pochi minuti dopo ha preso una botta al ginocchio destro. Anche Casemiro è stato inserito in corsa, all’80esimo. Ancora fuori Maguire. Per il Southampton è la seconda sconfitta in stagione. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 agosto 2022) Ilha vinto contro ilnella quarta giornata di Premier League. A portare i tre punti alla squadra di ten Hag è stato, col primo gol in stagione, un bel tiro al volo, al 55esimo. Per loè la seconda vittoria consecutiva in Premier. Cristiano Ronaldo è partito dalla panchina: è stato inserito in campo al 68? e pochi minuti dopo ha preso una botta al ginocchio destro. Anche Casemiro è stato inserito in corsa, all’80esimo. Ancora fuori Maguire. Per ilè la seconda sconfitta in stagione. L'articolo ilNapolista.

napolista : Southampton-Manchester United 0-1, decide Bruno Fernandes Bel tiro al volo del portoghese. #Ronaldo è partito dall… - ETGazzetta : Lo United non si ferma: col Southampton decide Bruno Fernandes. CR7 in campo nella ripresa #premier - glooit : Il Manchester United risale anche senza CR7, 1-0 a Southampton leggi su Gloo - CORNERNEWS24 : #Calcio - Manchester United: Ronaldo in panchina anche a Southampton Il portoghese lasciato fuori da Ten Hag, con lui anche Maguire - sportface2016 : #PremierLeague 2022/2023, il #ManchesterUnited passa 1-0 a #Southampton: decide #BrunoFernandes #SOUMUN -