“Sono sparita dalla tv”: la famosa showgirl spiega a tutti il motivo della scelta (Di sabato 27 agosto 2022) È sparita all’improvviso nonostante la popolarità: ora la nota showgirl ha finalmente rivelato perché vuole vivere lontano dalla tv. C’è stato un periodo in cui Loredana Lecciso era tra i volti più presenti sul piccolo schermo: erano i primi anni Duemila e lei era da poco diventata la nuova compagna di Al Bano Carrisi dopo che L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 27 agosto 2022) Èall’improvviso nonostante la popolarità: ora la notaha finalmente rivelato perché vuole vivere lontanotv. C’è stato un periodo in cui Loredana Lecciso era tra i volti più presenti sul piccolo schermo: erano i primi anni Duemila e lei era da poco diventata la nuova compagna di Al Bano Carrisi dopo che L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

porcodiioiej : RT @callmegreto: e ho rovinato tutto un'altra volta e sei sparita via con la tua roba pezzi di cuore a terra, pezzi di porta sono una merda… - soxosh_ : RT @callmegreto: e ho rovinato tutto un'altra volta e sei sparita via con la tua roba pezzi di cuore a terra, pezzi di porta sono una merda… - stareemale : RT @callmegreto: e ho rovinato tutto un'altra volta e sei sparita via con la tua roba pezzi di cuore a terra, pezzi di porta sono una merda… - glooglogloo : RT @callmegreto: e ho rovinato tutto un'altra volta e sei sparita via con la tua roba pezzi di cuore a terra, pezzi di porta sono una merda… - sonoagataaa : RT @callmegreto: e ho rovinato tutto un'altra volta e sei sparita via con la tua roba pezzi di cuore a terra, pezzi di porta sono una merda… -