Sonia Bruganelli e Flora Canto | Ecco Perché Hanno Litigato!

(Di sabato 27 agosto 2022)non sono più amiche, come ha confermato la stessa moglie di Bonolis. Ora, però, arrivano notizie sul motivo per cui le duelitigato…sono sempre state amiche. Molto spesso le due sono apparse insieme sui social, in alcune fotografie ma non mancavano commenti e like reciproci. Da un po’ di tempo i fannotato che non è più così, perciòchiesto spiegazioni direttamente allache ha confermato. Ora, quindi, iniziano ad arrivare ulteriori informazioni sul motivo per cui questa amicizia è finita.: la ...

infoitcultura : GF Vip, volano stracci tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: spunta una 'dedica'... - zazoomblog : Sonia Bruganelli e la polemica sulla carta di credito: “Ho sei conti correnti” - #Sonia #Bruganelli #polemica… - Redonlymy : #solearmy. Nuvole minacciose con forti temporali e tempesta, fresca riportata sulla Unione Sonia Bruganelli e Pao… - zazoomblog : Sonia Bruganelli riceve parole d’amore dalla figlia Adele: ecco cosa è emerso - #Sonia #Bruganelli #riceve #parole - 361_magazine : -

Sembra non placarsi la sequela di frecciante chee Adriana Volpe si lanciano di continuo per mezzo social o stampa. Insomma, tra le due non corre buon sangue e si era capito fin dagli esordi della loro avventura comune nei panni di ...Se nella precedente abbiamo visto insieme ad Alfonso Signorini, Adriana Volpe e, non sarà così nella settima edizione. Adriana non sarà l'opinionista ma a prendere il suo posto è ...Nemmeno le elezioni politiche sono in grado di fare slittare l’inizio del GF Vip 7. Il via è previsto per lunedì 19 settembre e al momento c’è anche la conferma perché gli autori e in produttori hanno ...L’ex opinionista del GF Vip confessa: “Non temo il pubblico, anzi, è la mia forza” Sembra non placarsi la sequela di frecciante che Sonia Bruganelli e ...