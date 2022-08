Sondaggi politici: Fdi sempre davanti al Pd, Calenda - Renzi insieme sotto il 5% (Di sabato 27 agosto 2022) Sondaggi politici, la destra sempre in testa. "Fratelli d'Italia aumenta il suo vantaggio nei confronti del Pd, dato in calo (24,7% contro 23,3%). Stabile la Lega al 14,3% mentre M5S e Forza Italia ... Leggi su globalist (Di sabato 27 agosto 2022), la destrain testa. "Fratelli d'Italia aumenta il suo vantaggio nei confronti del Pd, dato in calo (24,7% contro 23,3%). Stabile la Lega al 14,3% mentre M5S e Forza Italia ...

