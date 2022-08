“Soluzione nucleare”. Il genio ha la soluzione per la crisi energetica e Salvini applaude (Di sabato 27 agosto 2022) “I paesi dovrebbero aumentare la produzione di energia nucleare! È folle dal punto di vista della sicurezza nazionale e un male per l'ambiente chiudere gli impianti”. A parlare in mezzo ad una crisi energetica che travolge l'Europa è Elon Musk, fondatore di Tesla e genio visionario. Il messaggio su Twitter dell'imprenditore statunitense è stato rilanciato da Matteo Salvini, leader della Lega, che inchioda la sinistra, sempre contraria a progetti che possono fare il bene dell'Italia: “Io sono totalmente d'accordo con Musk, il nucleare di ultima generazione è la fonte energetica più pulita e sicura. Enrico Letta e Giuseppe Conte invece, come sempre, sanno solo dire no. Voi come la pensate?”. Il numero uno del Carroccio si è poi espresso su un altro tema al ... Leggi su iltempo (Di sabato 27 agosto 2022) “I paesi dovrebbero aumentare la produzione di energia! È folle dal punto di vista della sicurezza nazionale e un male per l'ambiente chiudere gli impianti”. A parlare in mezzo ad unache travolge l'Europa è Elon Musk, fondatore di Tesla evisionario. Il messaggio su Twitter dell'imprenditore statunitense è stato rilanciato da Matteo, leader della Lega, che inchioda la sinistra, sempre contraria a progetti che possono fare il bene dell'Italia: “Io sono totalmente d'accordo con Musk, ildi ultima generazione è la fontepiù pulita e sicura. Enrico Letta e Giuseppe Conte invece, come sempre, sanno solo dire no. Voi come la pensate?”. Il numero uno del Carroccio si è poi espresso su un altro tema al ...

