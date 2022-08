“Solo” nuovo singolo di Eros Ramazzotti e Alejandro Sanz (Di sabato 27 agosto 2022) A poche settimane dalla partenza della World tour première a Siviglia, Eros Ramazzotti è pronto a conquistare il pubblico mondiale con il nuovo singolo Sono con Alejandro Sanz da oggi su tutte le piattaforme digitali e in radio, secondo brano estratto dall`album Battito Infinito in uscita il 16 settembre per Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International, già disponibile in preordine. È qui che due colossi della musica internazionale - insieme contano 120.000 milioni di dischi venduti - hanno deciso di unire i loro talenti unici. La caldissima voce di Alejandro Sanz, l`artista spagnolo con il più alto numero di Grammy Awards, con un totale di 4 e 25 Latin Grammy, si unisce all`inconfondibile timbro di Eros, per un ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 27 agosto 2022) A poche settimane dalla partenza della World tour première a Siviglia,è pronto a conquistare il pubblico mondiale con ilSono conda oggi su tutte le piattaforme digitali e in radio, secondo brano estratto dall`album Battito Infinito in uscita il 16 settembre per Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International, già disponibile in preordine. È qui che due colossi della musica internazionale - insieme contano 120.000 milioni di dischi venduti - hanno deciso di unire i loro talenti unici. La caldissima voce di, l`artista spagnolo con il più alto numero di Grammy Awards, con un totale di 4 e 25 Latin Grammy, si unisce all`inconfondibile timbro di, per un ...

