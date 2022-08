Sofia Calesso | il racconto del dramma | “Ho perso mio figlio”

Leggi su tvzap

(Di sabato 27 agosto 2022)e Alessandro Medici dopo Temptation Island sono ancora una coppia. La donna ha raccontato di unche i due hanno vissuto recentemente durante un’intervista a PiuDonna. Qui ha rivelato di aver affrontato una tragedia: hailche portava in grembo.ha preferito affrontare il dolore della perdita del bimbo da sola, lontana dai social. Solo ora ha deciso di aprirsi e raccontare cosa ha passato.di “Temptation Island” racconta ilche ha vissutohaun, nei mesi scorsi. La donna per settimane non ha voluto parlare dell’accaduto e ancora oggi ha spiefato di essere “in ripresa”. Non solo, per ...