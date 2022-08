“Sofferenza per famiglie e imprese”. L'inflazione spazza via l'economia: così evitiamo il peggio (Di sabato 27 agosto 2022) La Federal Reserve deve continuare ad aumentare i tassi d'interesse e mantenerli a un livello più alto fino a quando “non sarà sicura che l'inflazione sia sotto controllo, consapevole che un tale processo rischia di causare un certo dolore alle famiglie e alle imprese”. A dirlo è il presidente della Fed, Jerome Powell, nell'atteso discorso al simposio di Jackson Hole: “Sebbene - ha affermato Powell - tassi di interesse più elevati, crescita più lenta e condizioni del mercato del lavoro più deboli ridurranno l'inflazione, arrecheranno anche un po' di Sofferenza alle famiglie e alle imprese. Questi sono gli sfortunati costi della riduzione dell'inflazione. Ma il mancato ripristino della stabilità dei prezzi significherebbe un dolore molto maggiore”. ... Leggi su iltempo (Di sabato 27 agosto 2022) La Federal Reserve deve continuare ad aumentare i tassi d'interesse e mantenerli a un livello più alto fino a quando “non sarà sicura che l'sia sotto controllo, consapevole che un tale processo rischia di causare un certo dolore allee alle”. A dirlo è il presidente della Fed, Jerome Powell, nell'atteso discorso al simposio di Jackson Hole: “Sebbene - ha affermato Powell - tassi di interesse più elevati, crescita più lenta e condizioni del mercato del lavoro più deboli ridurranno l', arrecheranno anche un po' diallee alle. Questi sono gli sfortunati costi della riduzione dell'. Ma il mancato ripristino della stabilità dei prezzi significherebbe un dolore molto maggiore”. ...

