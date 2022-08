Smart working | dal 1° settembre si cambia | meno burocrazia e accordo individuale tra azienda e lavoratore

(Di sabato 27 agosto 2022) Il lavoro agile così come l’abbiamo conosciuto durante l’emergenza pandemica arriva al capolinea anche per i lavoratori del settore privato (per i dipendenti pubblici il giorno ‘x’ risale al 15 ottobre 2021). La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 31 agosto. Dal 1°lavorare ‘in’ – come ci siamo abituati a dire – sarà possibile solo a fronte di unsottoscritto tra dipendente eche dovrà essere comunicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in una nuova forma più semplice eburocratica. Per tutti i lavoratori dipendenti si torna al regime previsto dalla legge 81 del 2017, sospeso dall’emergenza Covid-19. Lo ha deciso il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, che ha emanato il decreto ...

