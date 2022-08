Smart working, da settembre nuovi obblighi per le aziende ma niente sanzioni (Di sabato 27 agosto 2022) È quanto emerge dalla lettura del quadro normativo diffuso in pieno agosto e che sembra contenere diverse lacune Leggi su ilsole24ore (Di sabato 27 agosto 2022) È quanto emerge dalla lettura del quadro normativo diffuso in pieno agosto e che sembra contenere diverse lacune

PornoNoblogs : @notariot1 Almeno lo smart working difficilmente sarà obbligatorio per qualcuno... - notariot1 : @PornoNoblogs …la stessa cosa succedere per i lavoratori in smart working che si accolleranno ulteriori costi di produzione - merisi62 : RT @inail_gov: #Inail Online videocorso formativo per eliminare posture incongrue e comportamenti scorretti nello #smartworking. L'iniziat… - ValeriaDeSimon1 : @CottarelliCPI Benvenuto nel mondo dei pendolari, ci sarebbe una soluzione sa? Si chiama smart working - infoitinterno : Smart working, le novità in vigore dal 1° settembre -