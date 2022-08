Simone Sperduti, la lettera dell'ex agente arrestato per aver travolto e ucciso il giovane: 'Chiedo perdono, avrei dovuto morire io' (Di sabato 27 agosto 2022) Resta in carcere il poliziotto arrestato giovedì scorso con l'accusa di omicidio stradale, per l'incidente avvenuto in via Prenestina, a Roma , in cui ha perso la vita Simone Sperduti , un ragazzo ... Leggi su leggo (Di sabato 27 agosto 2022) Resta in carcere il poliziottogiovedì scorso con l'accusa di omicidio stradale, per l'incidente avvenuto in via Prenestina, a Roma , in cui ha perso la vita, un ragazzo ...

