Simone Sperduti | la lettera dell' ex agente arrestato alla famiglia | «Vi chiedo perdono | avrei dovuto morire io»

L'agente è stato coinvolto nell'incidente avvenuto in via Prenestina in cui ha perso la vita, romano, 20 anni . L'agente 46enne che era alla guida dell'auto che ha travolto il giovane ..."Mettete in sicurezza l'incrocio". È maledetto. Perché il doppio svincolo in ingresso e in uscita per il Grande raccordo anulare all'altezza di via Prenestina, dove ha perso la vita, 19 anni, un diploma da geometra in tasca e il sogno di vestire l'uniforme dei vigili del fuoco , è "strutturalmente insicuro". Tanto da essere stato individuato come uno dei tratti ...(Adnkronos) – Resta in carcere il poliziotto arrestato giovedì scorso con l’accusa di omicidio stradale, per l’incidente avvenuto in via Prenestina in cui ha perso la vita Simone Sperduti, un ragazzo ...Dopo l'incidente di mercoledì 24 agosto, convalidato l'arresto di Andrea Persi che ha scritto alla famiglia della vittima ...