Simone Sperduti, la lettera dell'agente sospeso alla famiglia: «Perdonatemi, dovevo morire io». Arresto convalidato (Di sabato 27 agosto 2022) Il giudice ha convalidato l'Arresto dell'ex poliziotto accusato dell'omicidio stradale aggravato di Simone Sperduti. Resta in carcere, dunque. L'agente era stato arrestato... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 27 agosto 2022) Il giudice hal''ex poliziotto accusato'omicidio stradale aggravato di. Resta in carcere, dunque. L'era stato arrestato...

