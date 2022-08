Siate affamati d’amore | siate folli di vita

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 27 agosto 2022) Di Vincenzo Calafiore Agosto 2022 Udine “ …. Voglio che tu lo sappia io non sono un uomo ordinario. Sono un folle, ho la miaa. Vivo in un altro mondo in un’altra dimensione. Non condivido la miacon cose e persone che non hanno un’anima “ ! Vincenzo Calafioresempredi“ Anima folle ”!innamorati di voi stessi, della, della sua passione.voi stessi ovunque sarete, ma mai fotocopia di qualcun altro, senza maschere, senza ipocrisia. Scrivo. Scrivo nella testa mentre cammino, invento parole, frasi, per esprimere amore, ...