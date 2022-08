Shia LaBeouf ammette gli abusi su FKA Twigs: "Le ho fatto del male" (Di sabato 27 agosto 2022) Shia LaBeouf parla finalmente della denuncia da parte dall'ex fidanzata FKA Twigs, ricevuta nel 2020 per abuso sessuale. Shia LaBeouf, il quale ha preso recentemente parte al podcast "Real Ones" di Jon Bernthal, ha finalmente parlato delle accuse avanzate dall'attrice e cantante FKA Twigs (nome d'arte di Tahliah Debrett Barnett). L'ex fidanzata citò in causa l'attore per averla attaccata violentemente e strangolata, per molestie sessuali di vario tipo - tra cui averle passato volontariamente una malattia sessualmente trasmissibile - e per violenze sia fisiche che verbali. L'attore Shia LaBeouf ha dichiarato durante il podcast parlando di FKA Twigs: "Ho fatto male a quella donna. E mentre lo facevo ho ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 agosto 2022)parla finalmente della denuncia da parte dall'ex fidanzata FKA, ricevuta nel 2020 per abuso sessuale., il quale ha preso recentemente parte al podcast "Real Ones" di Jon Bernthal, ha finalmente parlato delle accuse avanzate dall'attrice e cantante FKA(nome d'arte di Tahliah Debrett Barnett). L'ex fidanzata citò in causa l'attore per averla attaccata violentemente e strangolata, per molestie sessuali di vario tipo - tra cui averle passato volontariamente una malattia sessualmente trasmissibile - e per violenze sia fisiche che verbali. L'attoreha dichiarato durante il podcast parlando di FKA: "Hoa quella donna. E mentre lo facevo ho ...

