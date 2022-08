Serie A Femminile, Vezzali: «Prima volta da professioniste sarà un grande passo per lo sport» (Di sabato 27 agosto 2022) Valentina Vezzali, sottosegretario allo sport, ha rilasciato due parole sulla Serie A Femminile sul proprio canale Twitter Valentina Vezzali, sottosegretario allo sport, ha rilasciato due parole sulla Serie A Femminile sul proprio canale Twitter. Le sue dichiarazioni: «Oggi parte il campionato di Serie A di calcio Femminile: per la Prima volta, tutte le calciatrici di Serie A potranno godere dello status di ‘professioniste’. Un grande passo per lo sport Femminile, un grande passo per tutta la società». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 agosto 2022) Valentina, sottosegretario allo, ha rilasciato due parole sullasul proprio canale Twitter Valentina, sottosegretario allo, ha rilasciato due parole sullasul proprio canale Twitter. Le sue dichiarazioni: «Oggi parte il campionato diA di calcio: per la, tutte le calciatrici diA potranno godere dello status di ‘’. Unper lo, unper tutta la società». L'articolo proviene da Calcio News 24.

