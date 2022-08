Serena Williams rivela: «A mia figlia piace tutto quello che faccio… tranne il tennis» (Di sabato 27 agosto 2022) Serena Williams e Olympia, la sua bambina, nata quattro anni fa dall’amore con il marito Alexis Ohanian (Ipa) Tale e quale alla mamma ma fino a un certo punto. Mini me a metà. Se avete sempre pensato che la piccola Alexis Olympia Ohanian fosse la naturale erede della mamma Serena Williams, cominciate pure a cambiare idea. Perché alla figlia della campionessa di tennis piace tutto della sua famosa madre, tra una cosa. Quella che l’ha resa una delle donne più famose del mondo e una vera e propria leggenda dello sport: il tennis. Parola della stessa Serena, che secondo quanto riferito da People, ha rivelato l’unico aspetto che non ha in comune con la figlia Serena ... Leggi su amica (Di sabato 27 agosto 2022)e Olympia, la sua bambina, nata quattro anni fa dall’amore con il marito Alexis Ohanian (Ipa) Tale e quale alla mamma ma fino a un certo punto. Mini me a metà. Se avete sempre pensato che la piccola Alexis Olympia Ohanian fosse la naturale erede della mamma, cominciate pure a cambiare idea. Perché alladella campionessa didella sua famosa madre, tra una cosa. Quella che l’ha resa una delle donne più famose del mondo e una vera e propria leggenda dello sport: il. Parola della stessa, che secondo quanto riferito da People, hato l’unico aspetto che non ha in comune con la...

