(Di sabato 27 agosto 2022) L', in programma 17 settembre prossimo a Belgrado, non si terrà nei termini previsti a causa dei numerosi e gravi problemi che ladeve affrontare in questo periodo. Adre l'...

Agenzia ANSA

...termini previsti a causa dei numerosi e gravi problemi che ladeve affrontare in questo periodo. Ad annunciare l'annullamento della manifestazione è stato oggi il presidente Aleksandar. ...Il presidente serbo Aleksandarha conferito oggi alla premier uscente Ana Brnabic il mandato di formare il nuovo governo. Insi è votato il 3 aprile scorso per le elezioni parlamentari, presidenziali e amministrative a ... Serbia: Vucic annuncia l'annullamento dell'Europride - Europa L'Europride, in programma 17 settembre prossimo a Belgrado, non si terrà nei termini previsti a causa dei numerosi e gravi problemi che la Serbia deve affrontare in questo periodo. (ANSA) ...Il Presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha proposto al Parlamento la premier uscente Ana Brnabic come incaricata per la formazione del nuovo governo. Egli ha aggiunto che il Sindaco di Novi Sad, ...