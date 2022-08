(Di sabato 27 agosto 2022) L', in programma 17 settembre prossimo a Belgrado, non si terra' nei termini previsti a causa dei numerosi e gravi problemi che ladeve affrontare in questo periodo. Adre l'...

ilpost : Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha cancellato l’EuroPride che si sarebbe dovuto tenere a Belgrado a settembre - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @glooit: Fallimento colloqui Vucic-Kurti, tensione Kosovo-Serbia: truppe americane e della Nato al confine leggi su Gloo - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @Gianl1974: Kosovo e Serbia potrebbero essere ancora una volta sull'orlo di un conflitto. “Non abbiamo nessun posto dove andare,siamo me… - colonnelloedi : Il canale ucraino 'Legittimny' riporta che secondo la loro fonte il RuAF ha distrutto il 60% di tutte le installazi… - LupodiBrughiera : RT @Ecatetriformis: La Serbia ha concordato in anticipo con la Russia di acquistare gas a condizioni molto favorevoli, altrimenti il ??paes… -

Agenzia ANSA

...termini previsti a causa dei numerosi e gravi problemi che ladeve affrontare in questo periodo. Ad annunciare l'annullamento della manifestazione e' stato oggi il presidente Aleksandar. ...Laha annullato lo svolgimento a settembre dell'EuroPride, una manifestazione dedicata alla ... Lo ha annunciato il presidente Aleksandar, citando in particolare la 'difficile crisi' in ... Serbia: Vucic annuncia l'annullamento dell'Europride (ANSA) - BELGRADO, 27 AGO - L'Europride, in programma 17 settembre prossimo a Belgrado, non si terrà nei termini previsti a causa dei numerosi e gravi problemi che la Serbia deve affrontare in questo ...Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha cancellato l'EuroPride, la manifestazione internazionale per i diritti delle persone appartenenti alla comunità ...