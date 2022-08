Serbia | a premier uscente Brnabic incarico per nuovo governo

(Di sabato 27 agosto 2022) Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha conferito oggi allaAnail mandato di formare il. Insi è votato il 3 aprile scorso per le elezioni parlamentari, ...

Il #Kosovo è pronto a presentare la domanda di adesione Ue entro la fine del 2022: lo ha confermato il premier #Kurti.

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha conferito oggi alla premier uscente Ana Brnabic il mandato di formare il nuovo governo. In Serbia si è votato il 3 aprile scorso per le elezioni parlamentari, presidenziali e amministrative a Belgrado. (ANSAmed). Serbia, aumentano truppe a confine con Kosovo/ Premier Kurti chiede aiuti alla NATO Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha conferito oggi alla premier uscente Ana Brnabic il mandato di formare il nuovo governo. In Serbia si è votato il 3 aprile scorso per le elezioni parlamentari, presidenziali e amministrative. La Serbia ha aumentato le truppe a Sud del Paese, a confine con il Kosovo: il Premier Albin Kurti chiede alla NATO di muoversi allo stesso modo ...