Senatore: "Il Comune sommerso dai debiti, indaghi la magistratura"

di Monica De Santis "L'ottimo intervento del consigliere comunale avvocato Antonio Barbuti, facente parte della maggioranza circa la concessione del servizio di pubblica illuminazione del Comune di Cava de' Tirreni ha evidenziato molti risvolti inquietanti e fin troppe criticità ed opacità". A dirlo è l'avvocato Alfonso Senatore coordinatore regionale di Meridione Nazionale che con una nota molto dettagliata spiega quali criticità e risvolti inquietanti l'intervento del consigliere ha posto in essere. "Anzi, a voler essere puntuali e chiari, lo scenario ampiamente rappresentato apre enormi varchi giudiziari in ordine alla debitoria comunale, scoprendo addirittura l'esistenza di debiti fuori bilancio per cifre esorbitanti, con importi noti già prima della stesura del bilancio consuntivo ma non inseriti nella loro interezza in ...

