“Scusa, devo chiedertelo”. Simona Branchetti gelata dall’ospite, che imbarazzo a Morning News (Di sabato 27 agosto 2022) Simona Branchetti e Andrea Ruggieri. Il settimanale Chi ha pubblicato delle foto nei giorni scorsi che ritraevano insieme la giornalista che conduce Morning News e l’ex deputato di Forza Italia. Entrambi sono single e vengono da storie importanti. Simona Branchetti ha alle spalle due matrimoni finiti. Dal 2008 al 2012 è stata felice al fianco del presentatore Federico Quaranta, esperto di enogastronomia e volto di Linea Verde. Nel 2016 ha poi conosciuto l’avvocato Carlo Longari, sposato l’anno successivo. Ma nel 2021 anche in questo caso i due si sono separati. Andrea Ruggieri viene da una lunga storia di 11 anni con Anna Falchi. Nell’ultimo periodo avevano deciso di andare a convivere, ma purtroppo le cose non sono andate come sperato. Dopo poco tempo la conduttrice disse: “La ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 agosto 2022)e Andrea Ruggieri. Il settimanale Chi ha pubblicato delle foto nei giorni scorsi che ritraevano insieme la giornalista che conducee l’ex deputato di Forza Italia. Entrambi sono single e vengono da storie importanti.ha alle spalle due matrimoni finiti. Dal 2008 al 2012 è stata felice al fianco del presentatore Federico Quaranta, esperto di enogastronomia e volto di Linea Verde. Nel 2016 ha poi conosciuto l’avvocato Carlo Longari, sposato l’anno successivo. Ma nel 2021 anche in questo caso i due si sono separati. Andrea Ruggieri viene da una lunga storia di 11 anni con Anna Falchi. Nell’ultimo periodo avevano deciso di andare a convivere, ma purtroppo le cose non sono andate come sperato. Dopo poco tempo la conduttrice disse: “La ...

