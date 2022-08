Scuola | il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione boccia il ministro “Inefficace” il decreto per frenare la mobilità dei docenti

(Di sabato 27 agosto 2022) Errori di forma e di sostanza quelli segnalati dal(CSPI), che esprime parere negativo sullo schema divoluto dal ministero dell’peri trasferimenti degli insegnanti da unaall’altra premiando chi rimane al suo posto con un bonus per il quale sono previsti 30 milioni di euro. Pur condividendo “la volontà del legislatore di riconoscere adeguato valore alla continuità didattica, educativa e progettuale a garanzia dello sviluppo personale di ciascun allievo”, si legge nel parere appena reso pubblico, l’organo ministeriale evidenzia in particolare come il testo finisca per premiare anche chi si è visto respingere la richiesta di trasferimento, non avendo mai ...

Il Fatto Quotidiano

Gli esami di riparazione vanno sostenuti da tutti quegli studenti di scuola superiore che abbiano accumulato dei debiti scolastici secondo quanto definito dai docenti del consiglio di classe in sede di scrutinio finale. Scuola, il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione boccia il ministro Nessun obbligo di mascherina quando ricominceranno le lezioni scolastiche a settembre, poi si valuterà in base all'andamento della curva del contagio. È stato lo stesso Ministro della Salute Roberto Speranza a confermarlo. Al via in questi giorni gli esami di riparazione per gli studenti delle scuole superiori. Le date le decidono le singole scuole ma generalmente si tengono tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre.