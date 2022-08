Scoperti neuroni ' affamati' | si attivano alla vista del cibo

Agenzia_Ansa : Scoperti neuroni affamati, si accendono alla vista del cibo. Potrebbero spiegare la sua importanza nella cultura um… - carmelaciulla1 : RT @Agenzia_Ansa: Scoperti neuroni affamati, si accendono alla vista del cibo. Potrebbero spiegare la sua importanza nella cultura umana #A… - CatelliRossella : ??????Scoperti neuroni 'affamati', si accendono alla vista del cibo - Biotech - - enrydamy : RT @Agenzia_Ansa: Scoperti neuroni affamati, si accendono alla vista del cibo. Potrebbero spiegare la sua importanza nella cultura umana #A… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Scoperti neuroni affamati, si accendono alla vista del cibo. Potrebbero spiegare la sua importanza ne… -

Agenzia ANSA

... ognuna contenente centinaia di migliaia di: questo vuol dire che la presenza di popolazioni più piccole dipotrebbe passare inosservata. Per questo motivo, i ricercatori hanno ...... ognuna contenente centinaia di migliaia di: questo vuol dire che la presenza di popolazioni più piccole dipotrebbe passare inosservata. Per questo motivo, i ricercatori hanno ... Scoperti neuroni affamati, si accendono alla vista del cibo Scoperto un piccolo gruppo di neuroni 'affamati', che si attivano in modo specifico alla vista del cibo. (ANSA) ...I ricercatori del Francis Crick Institute di Londra hanno scoperto nei roditori un gruppo di cellule staminali dormienti, che giocherebbe un ruolo chiave nella riparazione delle lesioni del sistema ne ...