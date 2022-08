Sara Pedri, il terribile epilogo è vicino | Individuato il luogo: la ginecologa scomparsa si trova lì? (Di sabato 27 agosto 2022) Ormai da un anno e mezzo vanno avanti le ricerche di Sara Pedri, la dottoressa sparita nel nulla nel marzo del 2021 da Cles, comune in provincia di Trento. Come riportato anche da Fanpage, la giovane si sarebbe allontanata volontariamente di casa e avrebbe fatto poi perdere le sue tracce. Nonostante le ricerche della ginecologa non si siano mai interrotte, i familiari di Sara Pedri non coltivano più speranze di ritrovarla ancora in vita. Per la famiglia e anche per gli inquirenti, infatti, Sara sarebbe stata vittima di un mobbing molto pesante sul suo luogo di lavoro, ovvero l’ospedale di Trento. Per questo, sempre secondo i familiari e le forze dell’ordine, la probabilità che Sara si sia tolta la vita è molto alta. ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 27 agosto 2022) Ormai da un anno e mezzo vanno avanti le ricerche di, la dottoressa sparita nel nulla nel marzo del 2021 da Cles, comune in provincia di Trento. Come riportato anche da Fanpage, la giovane si sarebbe allontanata volontariamente di casa e avrebbe fatto poi perdere le sue tracce. Nonostante le ricerche dellanon si siano mai interrotte, i familiari dinon coltivano più speranze di rirla ancora in vita. Per la famiglia e anche per gli inquirenti, infatti,sarebbe stata vittima di un mobbing molto pesante sul suodi lavoro, ovvero l’ospedale di Trento. Per questo, sempre secondo i familiari e le forze dell’ordine, la probabilità chesi sia tolta la vita è molto alta. ...

