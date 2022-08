Sapete dove vive Gigi D’Alessio? Casa da sogno e lusso sfrenato per il cantante napoletano (Di sabato 27 agosto 2022) State cercando qualche idea per una Casa iper lussuosa e all’insegna del comfort? Non potete perdervi allora la dimora da sogno di Gigi D’Alessio! Diciamo che a inaugurare l’estate 2022 con un evento musicale unico nel suo genere è stato proprio Gigi D’Alessio il 17 giugno, regalando ai napoletani, e non solo, due giorni di musica in piazza del Plebiscito, circondato da amici di vecchia data e colleghi che hanno voluto omaggiare i 30 anni di carriera del cantante partenopeo. Fonte: Instagram @GigidalessiorealMa non solo. Anche LDA, fresco fresco di talent mariano, è salito sul palco insieme al padre emozionando il pubblico e cantando insieme “Quello che fa male”, la sua hit, tanto che D’Alessio senior si era detto detto orgoglioso di ... Leggi su curiosauro (Di sabato 27 agosto 2022) State cercando qualche idea per unaiper lussuosa e all’insegna del comfort? Non potete perdervi allora la dimora dadi! Diciamo che a inaugurare l’estate 2022 con un evento musicale unico nel suo genere è stato proprioil 17 giugno, regalando ai napoletani, e non solo, due giorni di musica in piazza del Plebiscito, circondato da amici di vecchia data e colleghi che hanno voluto omaggiare i 30 anni di carriera delpartenopeo. Fonte: Instagram @dalessiorealMa non solo. Anche LDA, fresco fresco di talent mariano, è salito sul palco insieme al padre emozionando il pubblico e cantando insieme “Quello che fa male”, la sua hit, tanto chesenior si era detto detto orgoglioso di ...

fpezzini67 : @repubbilca Ma andate a fanculo non sapete più dove prendere voti ???????? - Napalm51 : @PoveroPandemico @FelipeKarmelo @ayurbea Sapete dove posso fare i carteggi per farmi adottare da lui? - greg16062187 : ma i luoghi? manco sapete dove passa la corsa #eurosportciclismo - FrancescoTagli : RT @GaeWeAreAcMilan: 'Dominante' sapete perché scrivono così? Perché questa squadra è una grande illusione, il portatore di palla alza lo s… - Stefano54027550 : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Avete buttato via 1M€. Non sapete come funziona l'economia. Come si creano posti di la… -