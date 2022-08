Salvini (quello che non ha mai querelato Savoini): 'Querelo chi dice che sono al servizio dei russi' (Di sabato 27 agosto 2022) Querelare cosa? Uno che ha fatto l'uomo sandwich di Putin per anno? O uno che non ha mai querelato il suo amico e compagno di partito Savoini beccato all'hotel Metropoli di Mosca a promettere ... Leggi su globalist (Di sabato 27 agosto 2022) Querelare cosa? Uno che ha fatto l'uomo sandwich di Putin per anno? O uno che non ha maiil suo amico e compagno di partitobeccato all'hotel Metropoli di Mosca a promettere ...

Mov5Stelle : Per Salvini il modello ideale è quello in cui la donna si sposa, resta a casa e accudisce i figli, possibilmente pi… - PagellaPolitica : Secondo Salvini, estendere la flat tax a dipendenti, pensionati e famiglie avrebbe un costo «sostanzialmente identi… - PagellaPolitica : In tv, Salvini ha detto che «con la flat tax i milionari continueranno a pagare quello che stanno pagando». Non è v… - gfrisoli : RT @globalistIT: - lucia25968868 : RT @MontroneGrazia: Perché @cucchi_ilaria se la prende con #Renzi come un #Berlusconi qualsiasi e non con #Salvini o #Meloni ?L'hanno mass… -