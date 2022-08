Salvini: "Meloni premier? Prima si vota poi decide il Colle" | Letta: "Destra ambigua sulle ingerenze di Mosca" (Di sabato 27 agosto 2022) Di Maio alla leader FdI: 'Con le tue amicizie l'Italia resterà isolata. I tuoi alleati Salvini e Berlusconi sono amici di Putin e sono contro le sanzioni alla Russia, che vuol dire fare il gioco del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 27 agosto 2022) Di Maio alla leader FdI: 'Con le tue amicizie l'Italia resterà isolata. I tuoi alleatie Berlusconi sono amici di Putin e sono contro le sanzioni alla Russia, che vuol dire fare il gioco del ...

elio_vito : Le proposte della destra per contrastare il grave fenomeno delle baby gang: Salvini, ritiriamogli la patente?? Melo… - TizianaFerrario : in piena emergenza gas e in piena campagna elettorale il governo #Draghi,in carica solo x affari correnti,deve pren… - pdnetwork : 2/3 degli italiani sono favorevoli allo #IUSSCHOLAE. #Meloni e #Salvini, ossessionati dall'immigrazione, non capisc… - patrizia_silano : RT @alanfriedmanit: “Meloni sostiene di essere atlantista, ma in realtà è trumpista. Lei e Salvini non sono altro che cloni dell’America di… - Laura_Blixen : RT @Cipster777: ?????? Ma ma ma davvero? #Salvini e #Meloni per chi non lo avesse capito continueranno con l agenda #Draghi. Se pensate che qu… -